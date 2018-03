Sie sind im Süden unsere Nachbarn. Und auf der Linie Basel- Bregenz verläuft weder eine unüberwindliche Sprachgrenze, noch steht dort eine hohe kulturelle Mauer. Und doch überraschen uns die Schweizer immer wieder, wenn sie zum allseits beneideten Mittel der direkten Demokratie greifen. Denn häufig üben sie dann Volksherrschaft in einer Weise aus, die uns perplex macht: Gerade haben sie die Erhöhung des Mindesturlaubs von vier auf sechs Wochen einfach abgelehnt. Ein starkes Stück. Und ein Signal, das die hiesigen Gewerkschaften entkräften sollten, bevor unsere Unternehmer Appetit bekommen. Sagen wir so: Die können gar nicht so viel Urlaub nehmen wie unsereiner. Die arbeiten ja auch langsamer, die Schweizer. Und nicht nur in Bern.