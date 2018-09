Auf dem SPD-Parteitag, von dem Steinbrück - wie eine auf gebraucht getrimmte Jeans - sozialdemokratisch "stone-washed" zurückkehrt, hat der Kandidat sich als Fan der Schwarz-Gelben aus Dortmund geoutet. Er tat es sichtlich im Wissen um die Sprengkraft dieses Omens. Nun muss man wissen, dass der Fußballklub seinen Meistertitel gerade an die Roten aus München verliert, denen Merkel zuneigt. Verkehrte Welt. Borussia ist aber auch der Verein, der Fußball mit Polo verwechselt und - verbal - vom hohen Ross herab betreibt. Seit jeher gegen Hoffenheim. Wenn man also einen Wunsch frei hätte, dann wäre es der, dass die Kraichgauer den Schwarz-Gelben am Sonntag ein Pfund mitgeben und die Endzeit-Debatte schlagartig beenden. Haut rein, Jungs!