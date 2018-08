Wie tief sich BH - gesprochen: be-agá - in unser Gedächtnis eingraben wird, hängt nicht nur vom Zustand des Rasens in Belo Horizonte ab. Denn in der Stadt zur schönen Aussicht, genauer: schöner Horizont, muss die deutsche Elf eventuell Köpfe, Waden und Knie bei einer Art von Spartacus-Fußball hinhalten, wie es ihn seit der Schlacht Brasilien-Kolumbien mit 54 Fouls lange nicht mehr gegeben hat. Dass Müller & Co. heute gegen 200 Millionen Brasilianer anspielen müssen, mag noch die leichtere Übung sein. Ohren zu und durch. Aber dass der Gegner Satisfaktion für seinen lahmgelegten Superstar Neymar sucht, macht das Halbfinale zum Feldzug der aufgewühlten Gefühle - auch wenn es den völlig Falschen trifft. Schöne Aussichten, in der Tat.