Eine Regel im schwäbischen Pietismus lautete: Kein allgemeiner Weinausschank im Pfarrhaus. Heute müsste man präzisieren: zwischen 22.00 und 5.00 Uhr. Und zwar in allen öffentlichen Räumen - Kneipen ausgenommen. Der grün-rote Stuttgarter Regelungseifer, was das Saufen betrifft, soll neben Tank-Stellen auch Bring-Dienste und sogar Automaten einbeziehen - die man leicht so einstellen kann, dass sie beim Druck auf die Biertaste ab 22.01 Uhr ein Wasser auswerfen. Nur die Leut’, die lassen sich nicht auf eine gottgefällige Trockenzeit programmieren. Sehr bedauerlich. Und vielleicht sind wir, was den Grad der Heuchelei angeht, bald auf US-Niveau, wo mancherorts der Schnaps aus braunen Tüten getrunken wird. Damit dem Gesetz Genüge getan ist.