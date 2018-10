Nach der Chaostheorie kann ein Schmetterling, der im Urwald von Manaus mit den Flügel schlägt, auf den Philippinen einen Wirbelsturm auslösen. Diese physikalische Hypothese ist nicht leicht zu begreifen. Aber es gibt sogar eine Steigerung davon: So kann Bundesmutti, die eine Märchenkarriere von der "Zonenmaus" zur angesehensten Weltpolitikerin hingelegt hat, sogar einen Sturm im Blätterwald auslösen, ohne mit den Flügeln zu zucken. Die 60-Jährige hat einen solchen Grad an Wichtigkeit erreicht, dass die pure Spekulation, sie werde 2015 vorzeitig gehen, genau so viel Wind erzeugt wie das genaue Gegenteil. Sie kann natürlich machen, was sie will. Aber wenn sie das Volk fragen würde, wäre das Ergebnis eindeutig: Bleiben! So, wie sie ist.