Wenn einer wie Helmut Kohl stirbt, dann treten die ganz großen Dankesworte, die Metaphern wie Eichenschränke auf. Dann wird auch noch einmal der Unterschied zwischen Riesen und Zwergen schmerzhaft deutlich. Aber der Tod schließt auch das dickste Buch, und man merkt dann, was man an so einem hatte, als er noch nicht "Gechichte" war. Als er sie schrieb. Wichtig bleibt, um es mit Kohl zu sagen, was hinten dabei herauskam. Sprich, auf die Stilistik kam es beim Vollzug dieses pfälzischen Pragmativ nicht so an. Er hat ein europäisch und friedlich gesinntes Deutschland in der Völkergemeinschaft fest verankert und die Einheit entschlossen am Schwanz gepackt. Das ist schon etwas mehr, als ein schlichtes "Danke" von der Stange quittieren kann.