Wenn Erdogan, der Hauptbegünstigte des gescheiterten Putsches sagt, dieser sei ein Geschenk Gottes gewesen, dann tut er dem Allmächtigen Unrecht. Denn eine so dilettantische Steilvorlage für alle Verschwörungstheoretiker, die den Pseudo-Sultan selbst als Drahtzieher vermuten, hätte er kaum abgeliefert. Und wäre das wirklich die Arbeit der türkischen Nato-Bündnisarmee gewesen, man müsste als Partner das Fürchten bekommen. Es wird jedenfalls eng in den türkischen Knästen. Und ruhig auf den Plätzen, aber auch an den Stränden. Und da wir eine Beleidigungsklage von höchster Stelle in Ankara vermeiden wollen, schließen wir uns vorläufig den weisen Worten einer ungenannten Bekannten an: Etwas weniger Erdogan wäre schon nicht schlecht gewesen ...