Wo ein Körper ist, kann kein zweiter sein, und sei er noch so dick. Das ist pure Physik. Insofern stellt sich der SPD die Frage gar nicht, ob Sigmar Gabriel der ideale Kanzlerkandidat sei. Dazu sprach Partei-Generalsekretärin Barley den Satz der Woche: Die SPD muss die Kraft finden, auch über die guten Seiten des Parteichefs zu reden. Was wie eine Binse erscheint, ist gleichzeitig ein Rohrstock. Denn um die politische Physik mit dem langjährigen Festkörper Merkel zu verändern, muss die SPD nicht nur dafür sorgen, dass über Gabriel gut, sondern über die Kanzlerin schlechter geredet wird: Die Frau, die immer mehr unverständliche Fehler macht. Da erodiert was. Und wo ein Körper ist, ist vielleicht bald nur noch ein halber. Pure Physik.