Es ist sicher so, dass viele, die in jüngster Zeit aus milden Klimazonen zu uns gekommen sind, diese Härte der vierten Jahreszeit nicht erwartet haben. Ihr Heimweh könnten wir gut verstehen. Die neue US-Regierung offenbar auch. Wen bei uns der Winterblues befällt, kann für eine Eis-Auszeit schnell mal dorthin düsen, wo es nicht 50 Wörter für Schnee gibt wie bei den Eskimos, sondern gar keines. Und der Klimawandel wurde ja inzwischen per Dekret aufgehoben. Dem Flug in die Sonne steht moralisch nichts im Weg. Es muss zwar im Moment nicht Südflorida sein. Aber unter Trump, sehen wir es mal alternativ-faktisch zwangspositiv, hätte es bestimmt auch den sog. VW-Skandal nicht gegeben. Die Klimadramatiker wären alle vorher gefeuert worden.