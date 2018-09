Man kann über Horst Seehofer viel sagen. Aber das hat er kapiert: Es kommt heute, wo sich die Bürger von den glatten, gleichsam geklonten Berufspolitikern in Scharen abwenden, manchmal gerade nicht auf das förmlich Gesagte, sondern auf die Nachrede, also das "post dictum" an. So wie auch beim Brief das Wichtige oft in einem p.s., dem "post scriptum" zusammengefasst wird. Insofern hat Seehofer das Richtige getan, als er seinen aufgestauten Shitstorm gegen Norbert Röttgen rausließ. Wer Röttgen ist? Das war einer von den glatten Typen, die niemand wirklich vermissen wird. p.s.: Er wollte ja – ganz clever – Merkel die Schuld für seinen NRW-Flop mit anlasten. Und steht dafür schon im Guinnessbuch der Rekorde: So schnell flog noch keiner.