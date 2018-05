Männer sind doof. Sonst hätten sie den Witz nicht erfunden: Warum gibt es Viagra für Frauen? Damit sie länger in der Küche stehen können! Denn er beweist, dass sie gar nicht kapieren, was US-Frauenverbände beim Kampf für den rosa Lustbeschleuniger umgetrieben hat: Even the score - schafft den Ausgleich!

Erreicht: Im Pillenkrieg steht es 1:1. Die Gender-Droge bringt - statistisch 1 Mal im Monat - neuen Wind ins Bett. Von Nebenwirkungen wie Schwindel oder Übelkeit abgesehen. Und schöntrinken darf sich Frau den Typ auch nicht, warnt der Beipackzettel.

Aber die pharmakologische Feinsteuerung der Sexualbeziehung ist zweifellos ein emanzipatorischer Fortschritt. Jetzt fehlt nur noch die Zulassung von Viagra Plus - das auch zuhause wirkt.