Peer Steinbrück, der jüngste Abgang von der Bühne, hat auf jeden Fall eine kleine Würdigung verdient. Er war es, der dem Satz Geltung verschafft hat: Nobody is peerfekt. Und das ist in der Politik, der gemeinhin fehlerfreien Zone, nicht wenig. Trotzdem kann niemand recht verstehen, warum er so eisenhart daran festhält, nie mehr unter Merkel dienen zu wollen. Er hat es stets so gesagt, dass man denken musste, er sei von ihr als Finanzminister am Kabinettstisch regelmäßig ausgepeitscht worden. Davon hätte man etwas hören müssen. Wie auch immer, mit ihm tritt auch sein enormer Sachverstand zurück ins Private. Peerdu, wie der Franzose sagt. Futsch. Was schade ist. Denn seine Vorträge können sich Kreti und Pleti nun wirklich nicht leisten.