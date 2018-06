Der Name - kurz, knackig, preußisch - ist gefunden. Aber wer wird Pate von Fritz im Berliner Tierpark Friedrichsfelde? Beim Publikumsliebling Knut war es Umweltminister Gabriel. In nur einem Jahr hat die Knutschkugel damals 12.000 Euro verfressen - Steuergeld. Was in keinem Verhältnis zum erhofften Sympathie-Transfer stand. Das gilt es zu bedenken, wenn es heißt: Wer lässt im Wahljahr den Bären steppen? Wäre Merkel interessiert? Oder doch Martin Schulz? Der kann schließlich mit allen. Die SPD müsste nur das Futtergeld übernehmen. Wenn sich keiner findet, könnte Fritz als Freigänger auch auf der größten Berliner Baustelle die Heerscharen von Besucher erfreuen, als Eis-BER. Platz genug, drinnen wie draußen, wäre noch für geraume Zeit.