So ein Kabinett ist, bis es steht, ähnlich heikel wie ein Weihnachtsbaum. Weil alle Überflieger und Hohlkugeln ganz oben hin wollen. Was aber schon wegen der Optik nicht geht. Der Platz auf der Spitze war für Mutti reserviert, mit dem Erzbengel Gabriel direkt darunter. Auf Hühneraugen-Höhe quasi. Dass alle Partei-Generäle, ohne es zu wissen, den Ministerstab im Tornister hatten, ist ein interessanter Karriere-Hinweis. Am spannendsten aber bleibt von der Leyens Aufstieg zur Mutter der Kompanie. Vorkenntnisse wären da nur hinderlich gewesen. Und nach wie vor gilt: Wer unfallfrei Verteidigung kann, der kann auch Kanzler. Top oder Flop. Frau Merkel, wir haben verstanden. Das Matriarchat ist nicht am Ende. Es hat gerade erst begonnen.