Millionen toben sich in den "sozialen" Netzen aus. Viele von ihnen wähnen sich dabei - anonymisiert - im anstandsleeren Raum und hinterlassen eine Fäkalspur. Mit Blick auf den antrainierten zivilen Umgang zum Zweck des friedlichen Miteinanders heißt das: Die Hass- und Rassisten tragen als virtuelle Existenzen den Kopf in der Hose und das Gesäß in der Luft. Insofern traf CDU-General Tauber, der neulich einen Pöbler "Arschloch" nannte, ins Schwarze. Sogar Facebook, neben anderen inzwischen eine Diskurs-Kloake, sorgt sich um den Ruf und will Hasstiraden eliminieren. Wir drücken die Löschtaste, bzw. die Daumen. Und hoffen, dass notorische Netzbeschmutzer bald mit einem richtig dicken Hals und ohne Publikum in der Shitstorm-Arena stehen.