In der Soziologie wird ein Phänomen diskutiert, das auch auf den Sport anwendbar ist, der sog. Matthäus-Effekt - frei nach dem Satz: Wer hat, dem wird gegeben ... (Mt 25,29). Neudeutsch: The winner takes it all. Oder umgangssprachlich: Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Daran muss sich der Ballspielverein Borussia Dortmund erinnert fühlen, der nach Mario Götze auch seinen Torjäger Lewandowski an Bayern München, den Club mit dem größten Haufen Geld, verloren hat. Ein Fall von Matthäus-Effekt, der allerdings noch einen Nebeneffekt hat: Weil der FC Ruhmreich sowieso jedes Spiel gewinnt, redet man immer seltener von ihm. Er wird so langweilig wie der Alte Münchner Nordfriedhof. Bis er auch wieder anständig verlieren kann.