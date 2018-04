Nicht immer ist Wissen Macht. Das gilt vor allem für die Sonderform des Mitwissens. Es ist so attraktiv wie Hundekacke am Schuh. Sowohl Edward Snowden als auch die Opposition wollen Merkel tätige Mitwisserschaft anhängen. Eigentlich kann sie den Spieß jetzt nur umdrehen und mit noch dramatischeren Enthüllungen dagegenhalten. Sie könnte enthüllen, was zwischen NSA und BND datenmäßig läuft. Und wer die geheimen Absprachen vor Jahren getroffen hat. Vielleicht senkte sich dann auch der Erregungspegel wieder. Noch aber steht alles Geheime unter Generalverdacht. Hoffentlich legt sich das wieder, bevor am 22. September die - ähm - geheimen Wahlen zum Bundestag stattfinden. Oder bekommt die NSA von der geheimen Stimmabgabe auch eine Kopie?