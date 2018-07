Die Vorstellung mag für Arbeitsmarktexperten verlockend klingen: Immer mehr durch das TV-Elendsprogramm gelangweilte und vom Gang zu Aldi nicht ausgelastete Rentner steigen wieder in ihren Beruf ein. Oder gar nicht erst aus. Sondern arbeiten bis 70 durch. Damit sie nicht vorzeitig umfallen, überwacht so ein neumodisches Fitness-Bändchen am Arm ihre Vitalfunktionen. Und nach dem letzten runden Geburtstag im Dienst kann man, hm, an eine verzugslose Überstellung ins Heim denken. Denkste! Klar werden die Älteren gebraucht. Aber nicht als Volkssturm des leergekämpften Arbeitsmarktes. Sondern, und da kann man von den Franzosen lernen: Als rüstige Oma- und Opa-Generation, die den Werktätigen das Betreuen ihrer Kinder erleichtert. Kapiert?