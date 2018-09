Ein Freund ist ein Schatz. Nicht umsonst kennt die russische Sprache das bärenstarke Wort Druschba für Freundschaft. Der beste Freund des russischen Präsidenten ist Musiker. Zweifellos der Lionel Messi des Cellospiels. Denn er hat so viele Millionen eingestrichen, dass er einen Platz in Putins Buch der Grünen Männchen verdient. Dort, wo viele übernatürliche Phänomene des heutigen Russlands gesammelt sind. Im Übrigen ist die Sache die: Wenn alles Verschwörung ist, womit einem vielleicht ein Strick gedreht werden könnte, dann ist die Realität, so hässlich sie auch sein mag, in den Händen von Mütterchen Russland ein Strickzeug ohne Nadeln, dem die Wolle fehlt. Und von Panama hat es, das Mütterchen, noch nie gehört. Wird es auch nicht.