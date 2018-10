Auch Eugen Roth hat sich viele Gedanken über unsereiner gemacht und festgehalten: Ein Mensch hat außer Redensarten, nicht mehr viel Schönes zu erwarten. Durch seine Brille wäre die pompöse Überschrift der neuen Regierung: Der Mensch im Mittelpunkt - geradezu ein Tiananmen der Allgemeinplätze. Natürlich steht der Mensch dort, und kein Hund oder ein Windpark - wenn man von den Windmaschinen des Zeitgeistes absieht. Aber genau genommen stimmt auch das mit dem menschlichen Mittelpunkt nicht. Denn Politik beschäftigt sich weniger mit dem Menschen an sich, als mit seinem Geld und dessen Verteilung. Was aber nicht so schlecht ist. Denn wenn sie sich mit dem Menschen im Detail beschäftigte, hätten wir auch hier bald amerikanische Verhältnisse.