Diesem Anfang wohnt kein rechter Zauber inne. Denn er wurde mit der Brechstange festgelegt. Und zwar 1790 von Johann Jakob Hemmer, Secretär der Pfälzischen Meteorologischen Gesellschaft am Hofe von Karl Theodor in Mannheim. Diese Vorläuferin des Deutschen Wetterdienstes erklärte den 1. September zum meteorologischen Herbstbeginn. Weil es einfacher zu rechnen war. Und weil Hemmer, der auch den fünfzackigen Blitzableiter erfand, die Leute für zu blöd hielt, die Feinheiten der Herbst-Tagundnachtgleiche zu verstehen, die heuer am 22. September eintritt. Doch bis zu diesem astronomischen, echten Herbstanfang gehen wir weiter vom Anhalten des Sommers aus. Bei jedem Wetter. Schließlich haben wir immer noch Sommer-, und keine Herbstferien.