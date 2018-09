Die Deutschen sind braungebrannte Kinder, was die Inszenierung großer Sportveranstaltungen als Mohrenwäsche für Diktatoren betrifft. Aber andere können das auch. Wir sagen nur: Sotschi. Und weg war die Krim. Natürlich sollte man den Entzug der Fußball-WM in Russland 2018 nur als letzte Drohung in Reserve halten. Wer weiß, was noch kommt. Aber wenn es nach der Fifa geht, müsste Putin dafür schon fünf Flugzeuge eigenhändig abschießen und ein Dutzend Schiffe versenken. Also - die WM findet statt. Wir als Weltmeister können uns schwer verdrücken. Aber dass Jogi Löw nur bis 2016 verlängert, könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass er bei der Fortsetzung des Propagandakrieges mit anderen Mitteln 2018 nicht mehr unbedingt dabei sein möchte.