Das große Piff-Paff ist vorbei. Die Darsteller sind unverletzt vom Set abgereist. Und wären wir Giovanni Trappatoni, würden wir das 90-Minuten-Spektakel mit dem knappen Urteil versehen: Ware' schwach wie eine Flasche leer. Zu Tode moderiert und so inhaltsarm wie jene bunten Schachteln, die Steinbrück in Merkels Schaufenster auszumachen glaubt. Von gesattelter Kavallerie keine Spur. Und wegtrainiert hatte der Angreifer auch seinen angeborenen Witz. Damit hätte er sich wenigstens dagegen wehren können, von Merkel in Grund und Boden gelächelt zu werden. Wer die Luftnummer versäumt hat, muss sich nicht grämen: Die Duellanten hatten ihre Sprüchlein gut gelernt. Das sitzt. Man wird den Worthülsen bis zum 22. noch oft genug begegnen.