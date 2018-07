Die Vorstellung ist zwar noch etwas fremd, dass uns der schöne Flachbildfernseher an der Wand bei Bedarf - der CIA oder interessierter Hacker - abhört. Dass der vernetzte Kühlschrank oder die Haussteuerung unser Leben protokolliert, oder das Handy Ton- und Bildaufnahmen für andere liefert. Und wenn die Computersteuerung des Autos Gas gibt, damit die Fahrt am Baum endet, hat die CIA womöglich nur eine per Drohne abgefeuerte Rakete sparen wollen. Die Dinger sind ja richtig teuer. Die schöne neue Welt, die uns digital betüttelt, tritt in eine neue Phase ein. Aber selbst wer das ganze Elektronikzeug vergräbt und in eine einsame Waldhütte zieht, Gott - äh - der Spionagesatellit hoch über ihm sieht alles. Dumm gelaufen mit dem Fortschritt.