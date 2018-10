Bevor die Rückblicke zum sicheren Schluss kommen, dass 2014 ein durchgeknalltes Jahr war, mit mehr Schurken als Helden, sollte man nochmal an jene denken, die schon unter die Rubrik fallen: Was macht eigentlich ...? Eine Umschreibung für die Abgeschriebenen. Uns fällt dazu etwa Christian Lindner ein, der vom liberalen Hoffnungs- zum Sargträger wurde - jetzt in wärmeren Parteifarben, wie man hört. Sigi Gabriel ist davon zwar noch entfernt. Er rennt weiter in Merkels Hamsterrad. Aber gewinnt damit kein Land. Bei Alexander Maut-Dobrindt sollte man ebenfalls erst Ende 2015 noch mal nachfragen. Was auch für Jürgen Klopp gilt, hinter dem sie - außer im Großraum Hoffenheim - alle stehen wie ein Mann. Und das ist noch nie gut ausgegangen.