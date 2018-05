Wenn die Amerikaner Stil hätten, Wahlkampf hin oder her, würde gar keine Frau mehr mit Trump reden, der als Stinktier im haarverpflanzten Schafspelz geoutet wurde. Seine Verbalgrabscherei auf Kölner Domplatten-Niveau lässt dem bizarren Kandidaten die Hosen runter. Endlich. Gespräche, in denen Typen wie er herumprotzen, sie könnten jede Tussi flachlegen, gibt es zwar viele. Aber wenn Trump ungewohnt verlegen auf offener Bühne das Hosentürchen schließt und meint, solche Sätze passten eigentlich nicht zu ihm, muss man widersprechen: Sie passen so perfekt zu ihm wie die Goldkette zum Zuhälter. Robert de Niro möchte ihm gern eine reinhauen? Gemach. Das sollen die AmerikanerInnen besorgen, wenn sie ihn mit Pauken und Trumpeten davonjagen.