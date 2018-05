Der Künstler Andy Warhol variierte gerne den Satz, in Zukunft werde jeder Mensch einmal im Leben 15 Minuten lang berühmt sein. Nachsatz: Bevor er den nachdrängenden Möchtegern-Berühmtheiten weichen muss. Deutschlands Oberlokführer Weselsky hat sein Aufmerksamkeits-Konto längst überzogen. Ruhm ist allerdings sein Ding nicht. Er badet förmlich im Rausch, höhere Gewalt zu spielen. Neue Freunde gewinnt man so zwar nicht. Aber auf die kann der Bahn-Taliban offenbar verzichten. Wir auf ihn auch. Doch seine Rücksichtslosigkeit ist ansteckend: An einen Wechselstreik Lokführer-Piloten-Lokführer könnte man sich zur Not gewöhnen. Nur bedienen die Piloten nicht die Kurzstrecken nach Mannheim oder Karlsruhe und die Bahn nicht die Route nach Palma.