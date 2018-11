Zur hiesigen Leitkultur gehören nicht nur Fleiß, Pünktlichkeit oder eine saubere Kaffeetasse am Arbeitsplatz. Auch was draufsteht auf diesem beliebten Kollegen-Geschenk, öffnet, insbesondere für Integrationsanwärter, den Erkenntnisraum zum deutschen Wesen: Depp vom Dienst - Held der Arbeit - Ich hab keine Lösung, aber bewundere das Problem ... Die tiefergelegte Ironie erschließt sich dem Fremden nicht sofort. Da tut Erklärungshilfe not. Und die leitende Spruchkultur bleibt auch nicht stehen. Kürzlich erstanden: Denken ist wie Googeln - nur krasser. Wir sind umringt von Bessergooglern. Der Nächste, der in angeregter Runde ohne seine Gehirnprothese sagen kann, wann wir Frankreich zuletzt fußballerisch unterlegen sind, kriegt den Pokal.