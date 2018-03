Diesen 20. Januar muss niemand ankreuzen. Denn angefangen hat alles früher. Die durch moderne Kommunikation ins Grenzenlose beförderte Freiheit, demokratische Tugend für überholt zu halten, treibt Blüten. Baudelaire hätte gesagt: Fleurs du Malle. Wenn heute der neue CEO der USA vereidigt wird, verengt er Politik auf eine nationale Maximierungsstrategie. Vielleicht kann man damit, an Götz von Berlichingen denkend, umgehen. Immerhin sagte schon Bismarck: Staaten haben keine Freunde, nur Interessen. Aber das, was Interessenpolitik erträglich macht - Werte, Freundschaft, Solidarität - löst sich auf. Was würde eigentlich der Oggersheimer Kohl dazu sagen, wie der umgetopfte Kallstadter Trump auch sein Lebenswerk mit der Abrissbirne angeht?