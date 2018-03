Herr es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren, und auf den Fluren lass die Winde los ... So hat Rainer Maria Rilke 1902 sein berühmtes Herbstgedicht begonnen. In dem es weiter heißt: Befiehl den letzten Früchten voll zu sein, gib ihnen noch zwei südlichere Tage ... Wunderbar formuliert. Aber wieso nur zwei? Weil sich "ganz viele" schlecht gereimt hätte. Nicht so bescheiden. Außerdem ist morgen Heidelberger Herbst. Damit noch einmal zu Rilke, der in seinem Dialog mit ganz oben bittet: ...dränge sie (die Früchte) zur Vollendung hin und jage, die letzte Süße in den schweren Wein. - Solche Wünsche auch an das politisch Unvollendete mit seinem hohen Säuregehalt zu richten, ist sicher zu viel verlangt.