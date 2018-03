Es ist inzwischen mit allen verfügbaren Worten gesagt, dass an der Spitze der größten Weltmacht ein Mann agiert, der dort besser nicht sein sollte. Auch wenn der Unterhaltungswert groß ist, weil er Richter zur Sau macht, sich mit Firmen anlegt, die das Mode-Label seiner Tochter aus dem Regal nehmen, weil er wie ein Stammtischbruder die klimapolitische Welt-Rettung vom Tisch wischt oder alte Verbündete abmeiert, als seien sie seine Laufburschen. Egal, um welches Thema es sich dreht, alles endet doch wieder bei ihm. Dieser neuen Zwangsläufigkeit folgend verabschieden wir also die Briten nach dem parlamentarischen Brexit mit dem Hinweis: Wer solche besten Freunde hat, kann auf sein eingebildetes Leiden an Europa verzichten. Gute Reise.