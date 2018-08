Die bisher größte Gesundheitsstudie über die Deutschen bringt kaum neue Erkenntnisse: Zu dick, zu träge, auf Blutdrucksenker angewiesen - und an diesem Zustand leidend. Wobei oft eins mit dem anderen zusammenhängt. Dass in einem gesunden Körper ein gesunder Geist haust, der Geist zwar willig, aber das Fleisch schwach ist - geschenkt. Niemand kann gegen seinen Willen gezwungen werden, gesund alt zu werden. Mit mehr Bewegung wäre zwar schon viel getan. Aber der Fortschritt ist auch da eine Schnecke. Apropos: Schnecken müssen sich zur Zeit fast gar nicht mehr bewegen. Ihnen wachsen die Blumen direkt ins Maul. Während die o. g. Gesundheitsstudie nicht mal ein Wörtchen über das aktuell größte Volksleiden verliert - das Leiden am Wetter.