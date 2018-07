Eduard Mörike möge entschuldigen. Aber was ist das? Frühling lässt sein rot-blau-weißes Band wieder flattern durch die Lüfte. Richtig, es ist der Frühling nach Putin-Art und hat in kürzester Zeit die gesamte Krim erfasst. Eine Art Blitz-Frühling in den russischen Farben, wenn man so sagen darf. Offenbar hat der anerkennungssüchtige Kreml-Chef im Westen mehr Verständnis für seinen Kraftakt erwartet. Nach dem Motto: Wir sind doch alle kleine Sünder, was Völker- und Menschenrecht betrifft. Ganz enttäuscht wurde er allerdings nicht: Die alten und neuen Russlandversteher sitzen als linke Opposition im Bundestag. Und bieten sich Putin als ideologische Wagenheber bei seinem aberwitzigen Versuch an, das Rad der Geschichte zurückzudrehen.