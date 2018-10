Auch Hühner oder Grillen können sich verständigen. Irgendwie. Wir verstehen ihre Sprache genauso wenig wie sie unsere. Aber was wir allen anderen Geschöpfen voraushaben, das ist die wunderbare Fähigkeit, Erdachtes, Erlebtes oder Erfundenes aufzuschreiben, um es mit anderen Menschen zu teilen. Lesen kommt übrigens von auflesen. Wie man Äpfel oder Nüsse aufliest. Davon abgeleitet ist die Lesefrucht, die man sammeln kann. Und es ist fast ein kleines Wunder: Es können noch so viele Menschen vom selben Text lesen - er wird dadurch nie weniger. Was ja auch praktisch ist, wenn die Lieblings-Gutenachtgeschichte zum zehnten Male textgenau vorgelesen werden soll. Lesen ist eine Freude. Und die Lust darauf beginnt mit dem Vorlesen.