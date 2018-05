Würden Sie ein Flugzeug besteigen, in dem sich Pilot und zweiter Copilot schon vor dem Start streiten? Und wo während des Fluges, der von Turbulenzen aufgrund der Großwetterlage gebeutelt wird, zwischen der Crew weiter die Fetzen fliegen? Dass da beim nächsten Zwischenstopp einige Passagiere ängstlich das politische Beförderungsmittel wechseln, ist so klar wie Kloßbrühe. Und wenn ausgerechnet der Randalierer jetzt Flug-Vorhersagen macht, grenzt das ans Makabre: Sinkflug, Sturzflug, Absturz ... Er möchte glauben lassen, am Steuerknüppel säße eine Irre, die von innen die Tür verriegelt hat. So klingt es. Doch die Wahrheit ist: Dieser Mann selbst hat Flugangst - und von Navigation keine Ahnung. Man hätte ihn nie einsteigen lassen dürfen.