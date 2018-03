Reden wir nicht vom Schweigen der Lämmer. Sondern vom Furzen der Rinder und Kühe. Denn das peinliche Thema spielt in der neuen Treibhausgas-Bilanz eine zentrale Rolle. Die Atmosphäre schwitzt. Die Meere sind stinksauer. Und Milliarden Rinderfürze aus Methan, die dem Steak auf dem Teller vorausgehen, geben dem Klima den Rest. Dass in der Schadensbilanz die steigende Fleischproduktion schon fast mit den klimarelevanten Auswirkungen des Straßenverkehrs gleichzieht, stellt bei einem Verbrauch von 60 Kilo pro Jahr - in den USA sind es 140 - Fragen an unsere Essgewohnheiten. Sich über verregnete Sommer oder Generalproben für die nächste Sintflut aufzuregen, bringt ja nichts. Der Kampf ums Klima wird auch mit Messer und Gabel ausgetragen.