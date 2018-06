Mit Prognosen halten wir uns zurück. Da sind wir alle im Lichte des Silvesterfeuerwerks gebrannte Kinder. Doch Fakt ist: Dem übel beleumundeten 2016 hat 2017 schon mal was voraus - es ist eine Primzahl. Zur Erinnerung: nur durch 1 und sich selbst teilbar. Ob das hilft, sei in den noch ereignisleeren Raum gestellt. Die vergleichende Rückschau um 100 Jahre auf 1917 macht indes wenig Hoffnung: In Russland ging es rund, und die USA traten nicht nur in den Weltkrieg ein, sondern beglückten die Menschheit auch mit dem ersten Hochstapler - vulgo: Gabelstapler. Und da irgendwo schließt sich womöglich ein gedanklicher Kreis, ein Circulus shitiosus, den wir jetzt nicht breittreten wollen. Dafür ist in einem Jahr hoffentlich noch Gelegenheit.