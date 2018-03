Kommunikation, sagt der alte Lehrsatz, ist das, was ankommt. Geradezu ein kommunikatives Meisterwerk müsste jene Hamburger Werbeagentur auflegen, die schon "Geiz ist geil" gemacht hat und jetzt am Wahlslogan gegen die akute Kanzlerdämmerung textet. Mutti ist geil - geht gar nicht. Er soll aber ein starkes Tunwort enthalten, weil Merkel eher nicht wie eine Familienpackung Aufputschmittel Schulzetamin forte wirkt. Ein Blick zurück: "Keine Experimente" (57) scheidet also aus. "Auf den Kanzler kommt es an" (69) ließe sich zur Not umarbeiten. Aber der Brüller von 90 wäre so aktuell wie damals: "Gemeinsam schaffen wir es." Es? Klar: Das politische Naturereignis, das Bart trägt und ne Glatze hat. Alles Dinge, die Mutti nicht darstellen kann.