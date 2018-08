Man wird in diesen Tagen herzlich eingeladen, darüber nachzudenken, wer das Duell von Sanktionen und Gegensanktionen länger aushält: Putin, der seinen Oligarchen bald keine neuen Nobelautos aus Deutschland, Eier aus Polen, Birnen aus Frankreich oder Milch aus Dänemark mehr bieten kann. Oder wir, die wir zwar Autos, Eier, Birnen und Milch im Überfluss, aber bald zu wenig Erdgas und kalte Füße haben. Das jüngste Polartief war ein Vorschlag zur Güte. Ein Gruß aus der kalten Küche. Dabei wäre alles so einfach: Wenn der Russe unbedingt seine Muskeln zeigen will, könnte er doch zusammen mit dem Westen im neuen Reich des Kalifen klar Schiff machen helfen, von wo aus nicht nur unsere, sondern auch seine Art zu leben in Frage gestellt wird.