Dass wir gestern einen der unbekanntesten, aber angesichts von Ebola auch aktuellsten Gedenktage begangen haben, ist an vielen spurlos und seifenfrei vorbeigegangen. Dabei war Internationaler Händewaschtag, hallo! Und die Horrorvorstellung drängt sich auf, dass wir in Bälde nur noch mit Gummihandschuhen in den Flieger oder die S-Bahn steigen werden. Eben weil sich die kleinen Biester von Hand zu Hand oder von Türklinke zu Hand neue Opfer suchen. Eine Hand wäscht hier nicht die andere, sondern macht sie zum Übertragungsweg. Händeschütteln in Zeiten von Ebola und anderen epidemischen Plagen verliert seine Unschuld. Vor allem dann, wenn Händewaschen nur der Tropfen auf den heißen Stein ist. Unter dem ducken sich die Erreger glatt weg.