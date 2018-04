Allgemeinplätze erinnern an Busbahnhöfe: Man kann von dort in die eine oder andere Richtung fahren. Das gilt gerade jetzt, wo sich das Volk emotional in Bewegung befindet. An Schlechtrednern mangelt es nicht. Sie wählen den scheinbar sicheren Zufluchtsort der Satzes: Tue nichts Gutes, auf dass dir nichts Böses widerfährt. Die Mutigeren nehmen mit Erich Kästner die andere Richtung: Es gibt nichts Gutes, es sei denn man tut es. Aber sie benötigen mehr Zuspruch von Menschen, deren Urteil man vertraut. Martin Walser ist so einer - ein denkender Mann. Wenn er sagt, die Mehrheit bei uns denke hell, menschlich und positiv, hat das so viel Gewicht, dass man davon ruhig Pegida, die AfD und Seehofer abziehen kann. Das Gute bleibt mehrheitsfähig.