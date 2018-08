Das Motto des Evangelischen Kirchentages in Berlin: "Du siehst mich", meint zwar gerade nicht die moderne Jagd nach öffentlicher Aufmerksamkeit, die sich vorzugsweise der Netz- und anderer Medien bedient. 1. Mose 16,13 will vielmehr sagen: Gott sieht sogar mich kleinen Menschen und gibt mir damit Wert und Würde. Was aber nicht ausschließt, dass man mit weltlichen Augen die einen mehr, andere etwas weniger wahrnimmt. Auch auf dem Kirchentag selbst, wo gestern Obama und Merkel maximale Sehquoten erreichten. Während Martin Schulz erst heute, mit Abstand, als Redner sichtbar wird. Und sein unerschütterliches Mantra: Ich sehe mich - schon im Kanzleramt, wird durch das Kirchentagsmotto nicht direkt gedeckt. Dafür gilt eher: Man wird sehen.