Erwiesenermaßen lassen sich die Menschen von schlechten Nachrichten, auch wenn es Einzelfälle sind, mehr beeindrucken als von vielen guten. Eine Küchenschabe in einer Schüssel Salat hat deshalb einen größeren Effekt als ein Blatt Salat in einer Schüssel Schaben. Doch es gibt sie noch, die guten Nachrichten: Es fiel gestern kein einziges Phantom-Tor. Die meisten Nahverkehrszüge von Heidelberg nach Mannheim fuhren pünktlich. Angela Merkel hat ihre Friedensmedaille an Obama nicht zurückgeschickt. Und niemandem ist ein Meteorit auf den Kopf gefallen. Es war ein richtig guter Tag. Kann man sich richtig daran gewöhnen, an diesen Gedanken, dass das Gute überwiegt. Das Teuflische daran: Genauso ist es. Wir wollen es nur nicht wahrhaben.