Auch wenn ungute Nachrichten, so genannte Fact News, den Narrenzug auf den letzten Metern noch zum Entgleisen bringen wollen, heute geht die sprichwörtliche alt Fastnacht in Heidelberg über die Bühne. Aber ohne saisonale Ermüdungserscheinungen, frei von närrischen Endzeitparolen, Verschwörungstheorien oder anderen Skrupeln. Und das ist durchaus im Sinne des ernsten lebendigen Geistes, der auch mal eine Auszeit braucht. Deshalb mit einem dreifachdonnernden, aus der Tiefe des edlen Gemüts hervorbrechenden Hajo auf die Gass! Wie immer dazu ein touristenfreundlicher Hinweis: Alle, die Helau, Alaaf, Helau-Miau oder Wau-Wau rufen, sind im falschen Film. Schon morgen allerdings, am Aschermittwoch, ist alles vorbei. Nur das Leben geht weiter.