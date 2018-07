Haddu Möhrchen? Die Frage, die eine ganze Generation von Häschen-Witzen markierte, wirkt heute etwas abgeknabbert. Aber kurz vor dem Osterfest, zu dem 200 Millionen Schoko-Hasen aufmarschieren und sogar die 150 Millionen verputzten Schoko-Nikoläuse in den Schatten stellen, darf gefragt werden: Haddu Zucker? Die Antwort hat es nach gründlichen Labor-Tests der Schokoladenhohlkörper in sich: zwischen 50 und 60 Prozent. Süßer die Glöckchen am Hals nie klingen.

Und die Euro auch nicht. Denn zu den wertvollen oder gesunden Zutaten zählt Zucker gewiss nicht. Aber soll man Hasen deshalb mit erhobenem Zeigefinger aufmarschieren lassen? Sähe albern aus. Also sagen wir es anders. Kommt ein Häschen zum Zahnarzt und fragt: Haddu Bohrer? Hat er!