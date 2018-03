So lange beim Fußball kein Champagner vergossen wird, bewegt er sich zwar nicht auf Augenhöhe mit der Formel 1. Aber das ist auch gut so. Im Gegensatz zum wachsenden Heer von Warmduschern, Sitzpinklern und Gender-Verstehern bilden die Bierduscher, wie sie beim FC Bayern noch in der unverfälschten Form vorkommen, das schützenswerte Reservat einer vergangenen, oder doch im Vergehen begriffenen gesellschaftlichen Realität. Wöchentlich und vor allem anlässlich von Pokal-Endspielen gegen Eintritt zu besichtigen. Mia san Bier. Pep Guardiolas Anzug wieder lustvoll ruiniert. Jürgen Groß-Klopp vollständig bedient. Ihm bleibt zum Reinbeißen nur ein Phantomtor. Mission erfüllt. Und Uli Hoeneß kann jetzt beruhigt seine verdiente Auszeit nehmen.