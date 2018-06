Amerika hat gewählt - und bekommen, was es wollte. Nicht, was Demoskopen oder Mainstream-Medien für alternativlos hielten. Das Pendel, das mit Obama in Richtung liberaler Zivilgesellschaft ausschlug, kehrt als Abrissbirne zurück. Der unmögliche Kandidat mit der Karriere vom Steuerschwindler zum Milliardär übt sich nach dem schmutzigsten Wahlkampf im Kreidefressen. War was? Trump, für den wir uns fremdschämen möchten, hat der Welt sein "9/11" beschert. Denn dieser 9. November, an dem es kippte, wird zum Feiertag aller Populisten. Aber er ist nicht der erste, der mit einem wolkigen Job-Versprechen Stimmen fischte: Was bei uns mal Autobahnen waren, ist seine Mauer zu Mexiko. Und mehr Knäste braucht das unbefriedete Land wohl auch bald.