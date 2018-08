Der Herbst mag sich meteorologisch noch nicht einstellen. Stimmungsmäßig schlägt er dafür umso härter zu. Da fallen Funktionäre wie dürre Blätter von den Bäumen. Sogar um das Kanzleramt, bisher strahlender Quell des Lichts, schleichen Vorboten der Dämmerung. Längst abgefallen sich die braunen Feigenblätter der bürgerlichen Anständigkeit an einigen besonders exponierten Stellen im deutschen Herbst. Man wird sich an diesen 9. November, den 77. Jahrestag des antijüdischen Pogroms erinnern, als auf dem ehemaligen Adolf-Hitler-Platz in Dresden die neuen Rassisten aufmarschierten, das Ende der Erinnerungskultur ausriefen, und keine Verwaltung, kein Gericht soviel Arsch in der Hose hatte, die Verhöhnung des Rechtsstaates zu unterbinden.