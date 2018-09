Vom moralisch verordneten Veggie-Day aus dem Wahlkampf, den die Bürger nicht geschluckt haben, bis zur neuen grünen Verzehrfreiheit in Hamburg war es ein langer Verdauungsweg. Zwar gibt es sie noch, die Küchenblock-Warte, die als Besseresser in fremde Töpfe hineinregieren wollen. Aber gesiegt hat für's Erste das Parteitagsmotto: Mehr Biss. Bis zum nächsten Mal, wenn sich die Flügel wieder in die Pfanne hauen. Auch das Problem einer breiartigen Viererspitze ist ungelöst. Beim Wähler erfolgreich Fische(r)n geht anders. Zwar gibt es mit Kretschmann einen, der Grün saugut rüberbringt. Aber auch ihn hätten einige gern ganz unvegetarisch weggebissen. Der steht nämlich unter Dauerverdacht, eine Politik zu machen, die vom Volk verstanden wird.