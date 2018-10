Sind wir jetzt quitt? Oder war der BND nur so blöd, wie es scheint? Reden wir in der Sprache jener, die im Trüben fischen: Dass zwei Telefonate von Hillary Clinton und John Kerry als "Beifang" im Schleppnetz gefunden wurden, das unsere Datenfischer in Nahost auswerfen, geschenkt. Und über Bord damit. Denn es gilt der höchstmütterliche Satz: Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht! Dass aber das Ungenießbare dem US-Spion im BND anvertraut wurde, der es der CIA verkaufte, war mehr als Pech. Das war von einer Intelligenz, für die es eine klassische Maßeinheit gibt: dümmer als Schiffers Verdauungsprodukt. Nein, mit Ruhm hat sich der BND nicht bekleckert. Und Big Brother, der das so arrangiert hat, kann ätzen: Haltet den Datendieb!